Liguria, Giampedrone: agibilità politica di Toti è diritto garantito

Genova, 24 giu. (askanews) - "L'agibilità politica di Toti non è in discussione? Assolutamente no, è un diritto garantito dalla Costituzione sia nel suo ruolo di presidente sia come lista civica regionale, che riteniamo abbia tutto il peso, evidentemente dentro l'alveo del centrodestra, non solo ...

Genova, 24 giu. (askanews) – “L’agibilità politica di Toti non è in discussione? Assolutamente no, è un diritto garantito dalla Costituzione sia nel suo ruolo di presidente sia come lista civica regionale, che riteniamo abbia tutto il peso, evidentemente dentro l’alveo del centrodestra, non solo per essere rappresentata oggi ma anche a future elezioni amministrative o politiche”. Lo ha detto l’assessore ligure Giacomo Giampedrone rispondendo alla domanda di un giornalista durante il punto stampa convocato ad Ortonovo, in provincia della Spezia, dopo l’incontro con il presidente della Regione Liguria, attualmente sospeso, Giovanni Toti.

“Non si è parlato di dimissioni? No, perché riteniamo che questo sia un elemento che stia all’interno delle valutazioni che il presidente col suo avvocato hanno fatto all’inizio di questa vicenda molto particolare. Quindi noi andiamo avanti sereni fino al Riesame e fino alla Cassazione. Solo nel caso negativo, che non ci auguriamo, sia del Riesame sia della Cassazione, faremo eventualmente tutte le valutazioni del caso”. Ha spiegatp l’assessore ligure Giacomo Giampedrone rispondendo alla domanda di un giornalista durante il punto stampa convocato dopo l’incontro con il presidente della Regione Liguria, attualmente sospeso, Giovanni Toti.

“Si va avanti – ha aggiunto l’assessore regionale alle Infrastrutture – nella consapevolezza che l’avvocato Savi e il presidente abbiano tutti gli elementi affinché o il Riesame o la Cassazione vadano bene e lo riconsegnino evidentemente al suo lavoro”.