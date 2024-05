Liguria, Landini a Genova: emerge un modo di fare impresa malato

Genova, 13 mag. (askanews) - "Abbiamo il massimo di fiducia nel lavoro che la magistratura sta facendo. Penso che debba andare avanti e che si debba fare il massimo di trasparenza perché quello che sta emergendo qui in Liguria ma anche in tanti altri casi è un modo di fare impresa ed un sistema ch...

Genova, 13 mag. (askanews) – “Abbiamo il massimo di fiducia nel lavoro che la magistratura sta facendo. Penso che debba andare avanti e che si debba fare il massimo di trasparenza perché quello che sta emergendo qui in Liguria ma anche in tanti altri casi è un modo di fare impresa ed un sistema che è malato, che non va bene. Non credo sia una cosa locale quella di cui si sta discutendo ma il segnale di un problema più generale che va affrontato con maggior radicalità e senza guardare in faccia nessuno”. Lo ha detto questa mattina a Genova il segretario della Cgil Maurizio Landini, parlando dell’inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari il governatore della Liguria Giovanni Toti con l’accusa di corruzione.