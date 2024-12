Liguria, legale di Toti: inizierà lavori socialmente utili a gennaio

Genova, 18 dic. (askanews) – “Sono 1.620 ore di lavori socialmente utili in sostituzione di due anni e tre mesi. Comincerà verosimilmente al più presto possibile, direi nei primi giorni di gennaio. Non sarà un ufficio stampa, potrà svolgere funzioni di campagna rivolte alla prevenzione, farà una serie di cose”. Lo ha detto l’avvocato Stefano Savi, difensore dell’ex governatore della Liguria Giovanni Toti, parlando con i giornalisti dopo la ratifica del patteggiamento a 2 anni e 3 mesi di reclusione per il suo assistito, convertiti i 1.620 ore di lavori socialmente utili.

“Il patteggiamento – ha aggiunto il difensore dell’ex presidente della Regione Liguria – è un’applicazione di pena che prescinde sia da un accertamento della responsabilità che dall’ammissione della responsabilità. Per un certo periodo di tempo non potrà ricandidarsi – ha concluso rispondendo alla domanda di un cronista – ma è un capitolo che in questo momento non abbiamo neanche affrontato, non è nelle cose” ha aggiunto.