Liguria: Lupi, 'Toti libero di rivendicare 9 anni di buon governo'

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – “Come previsto, a pochi giorni dalle sue dimissioni da presidente della Regione Liguria Giovanni Toti torna libero, libero dagli arresti domiciliari e anche libero di potersi difendere nel modo migliore, per prepararsi al processo immediato che ha chiesto la Procura. E libero anche di rivendicare i 9 anni di buon governo in Liguria, suoi e del centrodestra, come ancora una volta confermeranno i cittadini chiamati al voto”. Lo dice il presidente di Noi moderati, Maurizio Lupi.