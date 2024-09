Liguria: Orlando, 'aumentare tirocini a 800 euro come nelle altre regioni'

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "La Liguria in questo momento è in una situazione complicata e credo avrebbe bisogno di una campagna elettorale seria dove si evitano le autocelebrazioni, le fanfaronate, dove si evitano le aggressioni e si prova a parlare dei numeri e dei fatti". Cos&igr...

Roma, 13 set. (Adnkronos) – "La Liguria in questo momento è in una situazione complicata e credo avrebbe bisogno di una campagna elettorale seria dove si evitano le autocelebrazioni, le fanfaronate, dove si evitano le aggressioni e si prova a parlare dei numeri e dei fatti". Così Andrea Orlando, candidato presidente del centrosinistra in Liguria, in un video sui social.

"Numeri e fatti che ci dicono che i giovani nella nostra regione se ne vanno, se ne vanno a cercare occasioni di lavoro migliore in altre regioni o all'estero, e mentre questo avviene la nostra regione ha questo dato: la soglia di povertà assoluta nella nostra regione è di 900 euro, la cifra che viene corrisposta ad un ragazzo che fa uno stage corrisponde a metà della soglia di povertà assoluta".

"Allora io faccio una proposta concreta, perché questa è una delle ragioni per cui i giovani se ne vanno, è una regione che invecchia, è una regione che perde forza lavoro qualificata e che condanna invece quelli che rimangono a una condizione di miseria, di precarietà e di assenza di futuro. Una proposta molto concreta: portare l'indennità dei tirocini a 800 euro come in altre regioni italiane. Confrontiamoci su questo".