Liguria: Orlando, 'battaglia per ripristinare mercato e trasparenza'

Roma, 5 set. (Adnkronos) – "Ho visto che si è detto 'ma questa è una coalizione giustizialista e quindi illiberale'. Io penso che i liberali più di me dovrebbero avere a cuore il tema della trasparenza e dell'apertura del mercato. In Liguria invece si è creata una cultura che non è pro-market, ma è pro-business, cioè sostanzialmente si sono cercate delle imprese, le si sono protette, tagliando fuori tutte le imprese che competevano rispettando le regole. Allora semmai c'è da fare una battaglia insieme per ripristinare il mercato in Liguria, che è stato artefatto e manipolato. E questo ci dice questa vicenda, senza aspettare che non la Cassazione, ma che anche il giudice di Primo Grado dica una parola". Lo dice il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, in un video pubblicato sui social estratto dal suo intervento di ieri sera alla Festa nazionale de l'Unita' di Reggio Emilia.