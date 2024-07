Liguria: Orlando chiama Ermini, rinunci a incarico per Spinelli**

Roma, 30 lug. (Adnkronos) - Questa mattina, a quanto si apprende dallo staff di Andrea Orlando, in ragione di una risalente conoscenza, l'ex ministro dem ha chiamato David Ermini per chiedergli di valutare con attenzione l'opportunità di una rinuncia all'incarico, ritenendo che...

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – Questa mattina, a quanto si apprende dallo staff di Andrea Orlando, in ragione di una risalente conoscenza, l'ex ministro dem ha chiamato David Ermini per chiedergli di valutare con attenzione l'opportunità di una rinuncia all'incarico, ritenendo che questa scelta si potesse esporre ad equivoci e strumentalizzazioni come peraltro sta già avvenendo in queste ore.

Ermini ha ribadito che si tratta di un incarico esclusivamente di natura professionale, senza alcuna implicazione politica, e ha assicurato che si chiarirà con azioni concrete nelle prossime ore la natura della sua funzione, che non vuole incidere nella vicenda processuale. Orlando ha insistito, nonostante queste rassicurazioni, perché Ermini valutasse con la dovuta attenzione l'opportunità di una rinuncia.