Liguria: Orlando, 'inchiesta voto scambio politico-mafioso coinvolge collaboratori Toti'

Roma, 30 set. (Adnkronos) – "Faccio la mia campagna elettorale e vado dove non sta andando nessun altro candidato: nelle aree interne, nei piccoli centri, nelle periferie, nelle fabbriche. Lo avrei fatto in tutti i casi. Contesto le scelte politiche, quelle che hanno portato alla vicenda giudiziaria che per una parte si è già conclusa, perché ha portato a dei patteggiamenti quindi ad una ammissione di responsabilità. Per una parte invece si deve ancora concludere, mi riferisco al voto di scambio e al voto di scambio politico-mafioso. Il voto di scambio coinvolge esponenti politici che sono stati ricandidati, il voto di scambio politico-mafioso coinvolge stretti collaboratori dell'ex governatore. Quella è la parte che va ancora chiarita e che la magistratura chiarirà". Lo ha detto a Start su SkyTg24 il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Liguria, Andrea Orlando.