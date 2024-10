Liguria: Orlando, 'liguri non meritano bulletti alla 'Donald' Bucci'

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Mentre il San Martino è congestionato di barelle, come abbiamo visto, si cerca di buttarla in rissa. A me è capitato pochi minuti fa, e devo dire che in tanti anni di vita politica non ero mai stato così imbarazzato, stupito, sorpreso. Il mio avv...

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – "Mentre il San Martino è congestionato di barelle, come abbiamo visto, si cerca di buttarla in rissa. A me è capitato pochi minuti fa, e devo dire che in tanti anni di vita politica non ero mai stato così imbarazzato, stupito, sorpreso. Il mio avversario, il sindaco della città metropolitana, nelle sue funzioni, mentre è presente a una cerimonia che inaugura un'Expo, mi ha aggredito, mi ha provocato, ha cercato di buttarla in rissa. Non credo che i liguri meritino questo e non credo neanche che davvero dobbiamo scadere a questo livello da bulletti di terza media". Lo dice in un video sui social il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Liguria, Andrea Orlando.

"Io penso che abbiamo il dovere, per l'età che abbiamo e anche per le funzioni istituzionali che svolgiamo – aggiunge Orlando – di trovare delle sedi e il confronto non c'è perché non lo si è mai voluto fino a qui, mi auguro che nelle prossime giornate Bucci si decida ad accettarlo. Il confronto per mettere i liguri nelle condizioni di capire ciò che sta accadendo, qual è la partita in gioco. Io penso che questa sia l'unica strada utile alla democrazia per evitare di degenerare nella direzione di altre realtà nelle quali la politica si è imbarbarita. Mi sembra che il modello sia quello di Trump e da Marco Bucci si è passati a Donald Bucci".