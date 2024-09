Liguria: Orlando, 'oggi con Schlein a Genova, lavoriamo per regione che vogliamo'

Roma, 23 set. (Adnkronos) – "Voi siete la forza che può fare la differenza. Grazie per la continua partecipazione e per il supporto, arrivato dalle tante persone che ho incontrato nei giorni scorsi a Sanremo, Savona, Spezia e Lavagna. Metterò al servizio di questa battaglia ogni minuto, per restituire la speranza a migliaia di liguri che l'hanno perduta. In tutta la Liguria. Non ci fermiamo. Oggi torniamo a Genova con Elly Schlein in piazza Don Gallo, e domani sera ci saremo di nuovo, al Teatro di Strada Nuova, per continuare a lavorare insieme per la regione che vogliamo. La Liguria a testa alta". Così Andrea Orlando su Fb.