Liguria: Orlando, 'opere finanziate vanno fatte, per la Gronda mancano 6 mld'

Roma, 30 set. (Adnkronos) – "Tutte le opere finanziate vanno fatte. Sulla Gronda l'ad di Autostrade, che credo volesse fare un favore a Bucci, ha detto che se iniziasse adesso terminerebbe nel 2035. Costa 8-9 miliardi, attualmente finanziata per 2 miliardi. Quando si chiarirà l'elemento del finanziamento non ci saranno problemi a realizzarla tenendo conto naturalmente anche delle obiezioni che nel frattempo sono venute rispetto al suo tracciato, come tutte le opere che partono molto dopo rispetto a quando sono state progettate. Nessun problema nella sua realizzazione se e quando si troveranno i soldi, per il momento mancano 6 miliardi all'appello". Lo ha detto a Start su SkyTg24 il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Liguria, Andrea Orlando.