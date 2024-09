Liguria: Orlando, 'serve partecipazione per cambiare, oltre 2000 persone a iniziative'

Roma, 25 set. (Adnkronos) - "Abbiamo già incontrato più di 2000 persone in cinque appuntamenti in tutta la regione. Da Imperia a la Spezia, passando per Savona, il Tigullio e infine ieri a Genova, per confrontarci sul programma insieme a tutta la Liguria, ascoltando le preoccupazi...

Roma, 25 set. (Adnkronos) – "Abbiamo già incontrato più di 2000 persone in cinque appuntamenti in tutta la regione. Da Imperia a la Spezia, passando per Savona, il Tigullio e infine ieri a Genova, per confrontarci sul programma insieme a tutta la Liguria, ascoltando le preoccupazioni, i contributi e anche le critiche di tante cittadine e cittadini. È tutta qui la distanza netta che vogliamo tracciare tra noi e chi, prima, decideva le sorti della Liguria in circoli ristretti di potere. Noi vogliamo scriverlo insieme a voi". Lo scrive sui social il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Liguria, Andrea Orlando.

"La prossima settimana il programma sarà disponibile e scaricabile sul mio sito, ma intanto continuiamo a raccogliere le vostre idee – aggiunge l'ex ministro dem – scriveteci a programma@orlandopresidente.it. C'è bisogno della partecipazione e della passione di tutte e tutti per cambiare la Liguria, per la Liguria a testa alta".