Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "Giovanni Toti si è dimesso da Presidente della Regione. Avrei preferito che si dimettesse per ragioni politiche e non giudiziarie. Ma la verità è che i giustizialisti sono forti anche a destra. Perché è evidente che Toti sia stato ...

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – "Giovanni Toti si è dimesso da Presidente della Regione. Avrei preferito che si dimettesse per ragioni politiche e non giudiziarie. Ma la verità è che i giustizialisti sono forti anche a destra. Perché è evidente che Toti sia stato abbandonato dai suoi colleghi di coalizione, altrimenti avrebbe continuato per la sua strada". Così Matteo Renzi nella enews.