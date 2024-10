Liguria: Rixi, 'Orlando smemorato, su autostrade e treni va contro Pd e M5S'

Genova, 19 ott. (Adnkronos) – “È opportuno ricordare allo ‘smemorato’ Orlando che gli accordi da lui criticati, relativi a treni e autostrade, sono stati siglati con governi a guida Pd e M5s. I ministri dei Trasporti erano della stessa coalizione che oggi lo sostiene. Noi non scarichiamo le responsabilità sugli altri come fa il candidato della sinistra, ma siamo al lavoro per risolvere i problemi. Ogni passo in avanti deve essere fatto considerando l’equilibrio tra servizi migliori e sostenibilità economica. La Liguria ha oggi la flotta di treni regionali più giovane d’Italia e una delle più giovani d’Europa, quando nove anni fa era tra le più anziane. Ma a lui poco importa”. Lo dice in una nota il deputato della Lega e viceministro al Mit Edoardo Rixi.