Liguria: Ronzulli, 'Morra indegno e immorale, Bucci sempre onesto con liguri'

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – "A essere immorale non è il titolo del Foglio ma Morra stesso, che in modo indecente fa un paragone fra due storie molto diverse fra loro. A quale titolo e con quale presunzione pensa di avere il diritto di avvisare i liguri della malattia di Marco Bucci? Una malattia che, peraltro, Bucci non ha mai nascosto, in un rapporto franco, onesto e diretto con i cittadini, che di certo non potranno mai sentirsi ingannati da lui. Il candidato del centrodestra alla presidenza della Liguria ha poi più volte ribadito che si sta curando in modo efficace, senza che la patologia e la terapia intacchino minimamente non solo la campagna elettorale, ma anche la sua futura guida della Regione. Fare sciacallaggio e utilizzare fatti personali per condizionare l’esito delle elezioni è indegno, come può esserlo solo chi, altrettanto indegnamente, è stato presidente della commissione Antimafia". Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.