Liguria: Ronzulli, 'politica del fare Bucci verrà premiata'

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “La scelta del centrodestra di candidare Marco Bucci a presidente della Regione Liguria conferma la serietà e l’unità della coalizione, perché ancora una volta punta su un amministratore che alla prova dei fatti ha saputo dimostrare visione, competenza e capacità. Il sindaco Bucci, al quale va il mio in bocca al lupo, è il candidato ideale per ripetere in regione lo straordinario lavoro già svolto nell’interesse di Genova. Lo merita lui, e lo meritano i liguri, che sono certa premieranno la sua politica del fare”. Così, la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli.