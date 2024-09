Liguria: Schlein, '430 giorni di attesa per un esame, che prevenzione è?'

Roma, 23 set (Adnkronos) - "A chi ci insulta diciamo che non ci scomponiamo e stiamo al merito. I dati in Liguria sono gli stessi: a Genova 430 giorni per una coloscopia programmata, a La Spezia 330 giorni per una ecografia mammale. Se devo aspettare un anno e mezzo per un esame di prevenzione ...

Roma, 23 set (Adnkronos) – "A chi ci insulta diciamo che non ci scomponiamo e stiamo al merito. I dati in Liguria sono gli stessi: a Genova 430 giorni per una coloscopia programmata, a La Spezia 330 giorni per una ecografia mammale. Se devo aspettare un anno e mezzo per un esame di prevenzione che prevenzione è?". Lo ha detto Elly Schlein, in piazza a Genova con Andrea Orlando per le regionali in Liguria.