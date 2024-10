Liguria: Serracchiani, 'Bucci continua a strizzare occhio a sistema di potere Toti'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "La decisione del Comune di Genova e della Regione Liguria di non costituirsi parte civile nel processo per voto di scambio politico-mafioso è molto grave, ma perfettamente coerente con la scelta del sindaco Bucci di continuare a non parlare di mafia e legalit...

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – "La decisione del Comune di Genova e della Regione Liguria di non costituirsi parte civile nel processo per voto di scambio politico-mafioso è molto grave, ma perfettamente coerente con la scelta del sindaco Bucci di continuare a non parlare di mafia e legalità e a fare finta di niente. Tant’è che nelle sue liste ci sono persone indagate in quella stessa inchiesta". Così Debora Serracchiani, responsabile nazionale giustizia del Pd e componente della commissione Antimafia.

"Siamo fortemente preoccupati da queste decisioni che piegano le istituzioni a interessi di parte, e chiederemo che l'Antimafia faccia piena luce su tutta questa vicenda. Una cosa è evidente: Bucci continua a strizzare l'occhio a quel sistema di potere che ha portato la Liguria al disastro in questi anni".