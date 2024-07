Liguria: Tajani, 'se Toti si dimette pronti a campagna per continuare a governare'**

**Liguria: Tajani, 'se Toti si dimette pronti a campagna per continuare ...

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – "Toccherà a Giovanni Toti decidere" se dimettersi o meno "ma mi pare molto severa la decisione di infliggere gli arresti domiciliari se" il governatore ligure "non dovesse dimettersi". "Se Toti dovesse decidere di fare un passo indietro, noi siamo pronti a una campagna elettorale per continuare a governare la Liguria in barba a chi vuole usare questa vicenda" a suo vantaggio. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ai microfoni di Rtl.