Liguria: Toti, 'no vertice leader a stretto giro, serve ancora lavoro preparatorio'

Liguria: Toti, 'no vertice leader a stretto giro, serve ancora lavoro pr...

Roma, 6 ago. (Adnkronos) - ''Non ho sentito di vertici tra leader di centrodestra a stretto giro, credo che serva ancora un po' di lavoro preparatorio'' per trovare un candidato alle regionali in Liguria. Lo ha detto l'ex governatore Giovanni Toti, al termine di un inco...