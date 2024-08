Liguria: Toti, 'tanta stima per Rixi ma ha detto 'no', lo ha ribadito anche oggi'

Roma, 6 ago. (Adnkronos) - ''Più che dire 'no' alla candidatura, non so Rixi in che lingua lo deve ripetere il povero Edoardo... E' un amico, ha tutta la mia stima, per me sarebbe uno straordinario candidato per tantissime ragioni, sarei felice di lasciare il testimon...

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – ''Più che dire 'no' alla candidatura, non so Rixi in che lingua lo deve ripetere il povero Edoardo… E' un amico, ha tutta la mia stima, per me sarebbe uno straordinario candidato per tantissime ragioni, sarei felice di lasciare il testimone a lui. Ma ha detto 'no', e lo ha ribadito anche oggi'' nel colloquio al ministero dei Trasporti con il leader della Lega Matteo Salvini. Lo ha detto l'ex governatore Giovanni Toti parlando coi giornalisti fuori il Senato.