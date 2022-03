Lil Bo Weep è morta: la cantante, stella nascente della scena musicale di YouTube e dei social, aveva soltanto 22 anni.

Lutto nel mondo della musica: Lil Bo Weep è morta a soli 22 anni. A rendere pubblica la triste notizia è stato il padre Matthew Schofield che, via social, ha rivelato che sua figlia si è spenta a causa di “depressione, traumi, disturbo da stress post-traumatico e tossicodipendenza“.

Lil Bo Weep è morta

Lil Bo Weep aveva soltanto 22 anni, ma lottava contro i suoi demoni da parecchio tempo. La cantante, considerata una stella nascente della scena musicale di YouTube e dei social, è morta all’improvviso, lasciando nello sconforto tutti i suoi fan. Ad annunciare la sua scomparsa è stato il padre Matthew Schofield, via Facebook, sottolineando che a strappargli la pargola sono stati “depressione, traumi, disturbo da stress post-traumatico e tossicodipendenza“. Diventata famosa con le canzoni Codependency e Not OK But It’s OK, Lil Bo Weep contava su 12mila fan su TikTok e 37mila su Instagram.

Lo scorso anno aveva vissuto un lutto difficilissimo: la morte di sua figlia.

Lil Bo Weep è morta: l’annuncio

Matthew Schofield ha scritto:

“Ha combattuto duramente contro i suoi demoni come facevamo tutti fianco a fianco accanto a lei e raccogliendo i pezzi rotti più e più volte, ma non poteva più combattere e l’abbiamo persa”.

Lil Bo Weep, all’anagrafe Winona Brooks, aveva da tempo problemi di tossicodipendenza e depressione.

Il genitore ha proseguito:

“Questo fine settimana abbiamo perso la battaglia per la vita di mia figlia contro la depressione, i traumi, il disturbo da stress post-traumatico e la tossicodipendenza che abbiamo combattuto da quando l’abbiamo riportata dall’America attraverso il rimpatrio di emergenza (Dipartimento degli Affari Esteri) ma distrutta”.

Lil Bo Weep, stando a qaunto scrive il padre, è scomparsa nel weekend del 5 marzo 2022.

La richiesta del padre

Il papa di Lil Bo Weep è distrutto per la morte della figlia.

Si è detto estremamente orgoglioso di lei, ma ha chiesto di rispettare la sua privacy e il suo dolore. Ha scritto: