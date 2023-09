Youssef Maid, di 49 anni, ha confessato di aver strangolato la compagna Liliana Cojita, 56enne trovata morta in casa a Tombolo. L’uomo si è costituito spontaneamente.

Liliana Cojita, la confessione del compagno: “L’ho strangolata, non so cosa mi ha preso”

Emergono nuovi dettagli sull’omicidio di Liliana Cojita, 56enne trovata morta in casa a Tombolo giovedì 21 settembre. L’uomo che l’ha uccisa, Youssef Maid, ex operaio di 49 anni, compagno della vittima, si è presentato spontaneamente dalle forze dell’ordine per costituirsi. L’uomo l’ha strangolata. “L’ho uccisa a mani nude, sono stato io. Abbiamo litigato e ho perso la testa. Non so cosa mi sia capitato” ha dichiarato l’uomo in caserma. Liliana Cojita era arrivata in Italia da un anno per assistere la sorella malata, che viveva a Tombolo, in provincia di Padova, da 20 anni. La donna aveva trovato casa insieme al compagno, una ragazza di origini cinesi e un operaio italiano. Il proprietario di casa aveva chiesto agli inquilini di liberare l’appartamento entro novembre.

Omicidio Liliana Cojita: i motivi del litigio

L’omicidio è avvenuto nel pomeriggio del 21 settembre e la lite sarebbe stata causata proprio dall’emergenza che la coppia stava affrontando, ovvero di cercare una nuova sistemazione. Le difficoltà economiche avevano reso la ricerca più difficile del previsto. Dopo la lite, l’uomo ha messo le mani al collo della compagna e l’ha soffocata. Quando si è reso conto che era morta, ha girovagato per un po’ e poi è andato a costituirsi. Secondo quanto riportato, i due non avevano mai avuto screzi significativi. Secondo chi li conosceva, la loro relazione era felice e serena.