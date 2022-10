Liliana Segre: mi interessano i Maneskin e Chiara Ferragni

Milano, 24 ott. (askanews) – “A me interessano i Maneskin e Chiara Ferragni che ha 27 milioni di followers, Ferragni che è abituata a un successo continuo da tempo è stata molto graziosa con me e umile, è stata a sentire io ho nipoti solo maschi ma lei è stata una nipote affettuosa”. Così la senatrice a vita Liliana Segre a Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio in onda su Rai3 a proposito dell’incontro con Chiara Ferragni.