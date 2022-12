Liliane Murekatete: la compagna di Soumahoro denuncia l'autore delle foto osé

Liliane Murekatete, la compagna di Aboubakar Soumahoro, ha denunciato l’autore delle foto osé (ritraenti la stessa 45enne) che sono state diffuse e pubblicate su diversi giornali.

La donna sarebbe devastata psicologicamente per quanto accaduto. È anche vero che Liliane aveva già annunciato eventuali denunce nei confronti dei media in caso di diffamazione.

Murekatete è balzata agli onori della cronaca per lo scandalo che ha coinvolto la cooperativa creata da lei e da sua madre. Come ricorda Open, i media hanno puntato l’attenzione sulla compagna di Soumahoro anche per altri dettagli sulla sua vita privata, come il suo modo di apparire e alcuni presunti soprannomi circolanti a Latina, città in cui lavorava.

Chi è l’autore delle foto ritraenti la compagna di Soumahoro?

La stampa quotidiana ha recentemente diffuso alcune foto senza veli ritraenti Liliane. Le immagini risalgono ad alcuni anni fa e si trovavano sul sito del fotografo Elio Leonardo Carchidi, autore delle stesse.

La denuncia al fotografo

Secondo quanto rivelato dal Messaggero, nei confronti di Carchidi sono già state preparate delle azioni legali. Quest’ultimo sarebbe stato infatti denunciato e accusato di aver diffuso le foto ritraenti Murekatete senza permesso.

Il legale della donna, l’avvocato Lorenzo Bossé, ha definito l’attacco mediatico nei confronti della sua cliente “senza precedenti”.