Lilli Gruber contro Mario Giordano, Giorgia Meloni: “Una scena triste e imbarazzante”

Il duello tra Gruber e Giordano vede l'aggiunta della Meloni che si scaglia contro la giornalista di La7. Il parlamentare Vito nota però qualcosa.

Continuano le polemiche legate al video di Lilli Gruber che in un evento pubblico ha imitato la voce del giornalista Mario Giordano in un’interpretazione da molti intesa come denigratoria. Tra questi c’è proprio il conduttore di Fuori dal Coro che ripreso la collega di La7 durante la sua trasmissione.

Un clima non certo idilliaco nel quale ha messo piede anche la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che in un suo post sui social ha attaccato la conduttrice di Otto e Mezzo.

Gruber contro Giordano, irrompe la Meloni

“Lilli Gruber, durante un incontro pubblico, sbeffeggia con tanto di verso Mario Giordano – scrive la Meloni allegando il video della Gruber mandato in onda a Fuori dal coro – Una scena imbarazzante e triste.

E questa sarebbe professionalità? Solidarietà a Giordano, un giornalista fuori dal coro. Sicura che atteggiamenti infantili come questo non lo scoraggeranno”.

Un gesto di solidarietà, quello della Meloni, che ha però generato nei confronti della stessa alcune critiche. Il primo ad avanzarle è il deputato di Forza Italia Elio Vito, da tempo in lotta con l’alleanza con i sovranisti del suo partito.

“Vorrei vedere tutto il girato, Giorgia, prima di commentare”, scrive Vito facendo riferimento alla risposta che la Meloni stessa aveva fornito alla stampa dopo l’inchiesta Lobby Nera di Fanpage.

Gruber, Giordano e Meloni e gli attacchi social

L’intero girato arriva poco dopo da un’altro utente che postando il video integrale sottolinea come nel video andato in onda a Fuori dal coro e ripostato dalla Meloni manchi il pezzo nel quale la Gruber dice: “Scusate, non vorrei mancare di rispetto a nessuno”.

Sarà finita qui?