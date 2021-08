Lilli Gruber sullo yacht di Carlo De Benedetti: la vacanza extralusso

Lilli Gruber è stata paparazzata a bordo del lussuoso yacht dell'imprenditore Carlo De Benedetti.

Lilli Gruber è stata paparazzata dal settimanale di Alfonso Signorini mentre trascorreva alcuni giorni di vacanza sullo yacht extralusso di Carlo De Benedetti.

Lilli Gruber: lo yacht di Carlo De Benedetti

Lilli Gruber sarebbe stata ospite per alcuni giorni di Carlo De Benedetti a bordo del suo prestigioso yacht: un’imbarcazione lunga 62 metri e il cui valore ammonterebbe a ben 63 milioni di euro.

Insieme ai due erano presenti la moglie di De Benedetti, Silvia Monti, e una serie di amici. Lilli Gruber e Carlo De Benedetti sarebbero amici di lunga data e più volte in passato l’imprenditore è stato ospite dei programmi tv condotti dalla Gruber. Nelle foto di Chi i due si vedono parlare sul ponte del lussuoso yacht che al suo interno avrebbe anche una spa, beach club, palestra e piscina di 6 metri.

Lilli Gruber: la vita privata

Dal 2000 Lilli Gruber risulta essere sposata con il collega giornalista Jacques Charmelot. La giornalista ha affermato di non aver mai voluto figli per sua scelta personale: “Partiamo sempre dal presupposto che una donna che non ha figli abbia rinunciato a qualcosa, che sia meno realizzata, meno felice, meno completa. E ovviamente non facciamo lo stesso ragionamento per un uomo: è un assunto molto anacronistico e anche molto pernicioso”, ha dichiarato, e ancora: “Quando arrivi a quarant’anni il tuo orologio biologico ti costringe comunque a fare qualche riflessione in più.

“Ma io non ho fatto figli per una scelta precisa (…) Sarei dovuta essere un’altra persona da quella che sono. Non era un questione di impegno o di tentativi, ma di scelte e priorità: i figli bisogna innanzi tutto volerli”. Oggi la giornalista è pienamente appagata così, accanto a suo marito Jacques Charmelot.

Lilli Gruber: il marito

Lilli Gruber e suo marito sono una delle coppie più longeve e riservate del mondo dello spettacolo.

I due spesso sono divisi dai rispettivi impegni di lavoro e così lui vive a Parigi e lei a Roma. Le loro nozze sono state celebrate nel municipio di Montagna, paesino a pochi chilometri da Egna (luogo d’origine della giornalista). “Per fare in modo che un rapporto funzioni devi metterci molto di tuo come la fiducia, l’attenzione e l’amore”, ha dichiarato la giornalista, che oggi accanto al marito sembra aver trovato la vera felicità.