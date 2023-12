Lillo Petrolo in veste Posaman dal figlio di Chiara Ferragni e Fedez: Leone l'ha schifato.

Lillo Petrolo si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera. Tra le tante cose, il comico ha parlato anche dell’incontro con Leone, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez. Il bambino, a quanto pare, l’ha “schifato”.

Lillo Petrolo: il figlio di Chiara Ferragni e Fedez non l’ha apprezzato

Intervistato dal Corriere della Sera, Lillo Petrolo si è raccontato senza filtri. Tra le tante cose, il comico ha parlato dell’incontro con Leone Lucia Ferragni, il figlio di Chiara e Fedez. Tutto è nato quando ha partecipato al programma LOL-Chi ride è fuori e ha inventato il personaggio di Posaman. Lillo si è presentato a casa di Federico vestito di tutto punto, ma il bambino non è apparso troppo entusiasta.

Lillo Petrolo “schifato” da Leone Lucia Ferragni

Lillo, parlando dell’incontro con il figlio di Chiara e Fedez, ha esclamato:

“Io mi sono divertito, lui però era fan di Ironman, un po’ mi schifava“.

Non solo Leone, Petrolo ha avuto un ‘face to face’ anche con Roberto Bolle: “Quando ci siamo messi davanti allo specchio, con il fisico a vista, non riuscivo a credere che appartenessimo alla stessa specie“.

Lillo Petrolo e il sogno di diventare supereroe

Lillo si è presentato al figlio di Chiara Ferragni e Fedez vestito da Posaman, un supereroe un po’ particolare. Petrolo, fin da bambino, ha sognato di diventare un personaggio tipo Batman, ma crescendo ha dovuto fare i conti con la realtà. In passato ha inventato anche Normalman, ma solo l’incontro con Greg ha rappresentato la svolta.