Lily Collins: la mia Emily più matura e la mia prima volta a Venezia

Roma, 15 dic. (askanews) – Emily si stabilisce a Roma, trova l’amore e una nuova sfida professionale a capo dell’Agence Grateau, e man mano scopre l’Italia e la sua nuova identità. L’attesissima quinta stagione della serie “Emily in Paris” interpretata da Lily Collins arriva su Netflix il 18 dicembre. Girata tra Roma e Venezia, riporta alla ribalta le protagoniste: l’ambiziosa Emily Cooper, la sua funambolica amica Mindy Chen interpretata da Ashley Park, la dirigente marketing elegante e disinvolta Sylvie Grateau interpretata da Philippine Leroy-Beaulieu che in Italia cede al fascino di Raoul Bova, mentre Marcello, interpretato da Eugenio Franceschini, prende un posto sempre più centrale nella vita della protagonista.

E in Italia naturalmente, a Venezia per la precisione, gli attori hanno presentato questa quinta stagione insieme al creatore, produttore e sceneggiatore Darren Star.

La protagonista ha raccontato: “Ogni anno i personaggi evolvono e crescono, credo che nella prima stagione Emily cercasse di trovare la propria voce, ora prova a gestirla al meglio, sia nel lavoro che nella vita sentimentale. Penso che sia cresciuta molto nella professione, abbia acquisito più fiducia in se stessa. Ogni anno che passa si sente più a suo agio con sé stessa, è più con i piedi per terra. Tutti sappiamo che nella vita quando è così si può affrontare il dramma e l’imprevisto in un modo più concreto e maturo. Questa è Emily quest’anno”.

E a proposito di questa sua lunga esperienza italiana, in particolare a Venezia, Lily Collins ha detto: “Non avrei mai immaginato che la serie ci avrebbe portato qui. Non ero mai stata a Venezia, ovviamente avevo visto tante foto, tanti filmati del festival, ma quando mi sono ritrovata sulla barca, ad entrare in uno dei canali, ho visto il Canal Grande, piazza San Marco dall’acqua, i colori, ero letteralmente sconvolta. Quando ho aperto la finestra della mia camera d’albergo poi.. mi sono chiesta: ogni giorno avrò questa vista? Non avrei mai potuto immaginare tanta bellezza!”.