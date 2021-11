A Limbiate, è stata segnalata la presenza di un incendio in un condominio che ha provocato la morte di un uomo e il ferimento di nove persone.

Un devastante incendio è divampato presso una palazzina situata in provincia di Monza e Brianza: il rogo ha causato la morte di un uomo mentre altri nove residenti sono stati soccorsi per inalazione di fumo.

Limbiate, incendio in un condominio: una vittima e nove feriti

Nella mattinata di domenica 21 novembre, un violento incendio è improvvisamente divampato all’interno di una palazzina situata all’incrocio tra via Bolzano e via Manzoni, a Limbiate, un comune situato in provincia di Monza e della Brianza, in Lombardia.

Il drammatico evento ha provocato la morte di un uomo e la presenza di nove feriti.

Incendio in un condominio a Limbiate: l’intervento del 118 e dei vigili del fuoco

L’originarsi del rogo presso la struttura residenziale sita tra via Bolzano e via Manzoni a Limbiate è stato prontamente segnalato alle forze dell’ordine.

Sul luogo compromesso dall’incendio, infatti, si sono rapidamente recati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

I paramedici hanno prestato soccorso ai feriti mentre i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Al momento, non è ancora stato reso noto quali siano state le cause che hanno portato al verificarsi della tragedia.

Incendio in un condominio a Limbiate: il bilancio delle vittime e dei feriti

Per quanto riguarda l’attuale bilancio delle vittime e dei feriti, le fiamme che si sono originate presso il condominio di Limbiate hanno portato alla scomparsa di un pensionato di 83 anni. il corpo carbonizzato della vittima dell’incidente è stato rinvenuto dai vigili del fuoco e soccorritori del 118 che ne hanno constatato l’avvenuto decesso.

Per quanto riguarda i nove feriti, invece, si tratta di condomini che presentano sintomi da inalazioni di fumo e avvelenamento da monossido di carbonio.

Alcuni residenti hanno evidenziato sintomatologie lievi mentre per altri è stato necessario disporre il ricovero in ospedale. Uno dei condomini, in particolare, verte in gravi condizioni di salute.