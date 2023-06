L'impegno di Avsi per risolvere la crisi siriana

Roma, 14 giu. (askanews) – La Ong Avsi ha realizzato un side event in occasione della VII Conferenza di Bruxelles sulla Siria per trattare le possibili soluzioni durature alla crisi siriana. Un confronto e una proposta che partono dalla conoscenza dei bisogni delle persone con cui lavorano da anni in Siria, Libano, Giordania, Iraq. Una risposta che passi da interventi di emergenza all’early recovery, la ricostruzione di infrastrutture essenziali e di coesione sociale con progetti di lungo respiro.

A tre mesi dal sisma che ha colpito Turchia e Siria rimangono i bisogni causati dall’emergenza. Ad Aleppo Avsi continua a garantire supporto alla popolazione e ai bambini attraverso distribuzioni e attività psico-sociali. Ad oggi sono stati distribuiti: 5.119 pasti caldi, 313 pacchi alimentari, 408 kit igienici per donne e ragazze, 450 kit di abbigliamento per adulti e bambini e 25 sedie a rotelle.