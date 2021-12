Lina Wertmuller, Fellini e una certa idea di cinema

Milano, 9 dic. (askanews) – Era l’aprile del 2014 quando la regista Lina Wertmuller, scomparsa a 93 anni, durante le presentazione del suo documentario su Rossini spiegava la sua idea di cinema, raccontando un aneddoto con Federico Fellini.

“Una volta passeggiavo con il grande Federico, c’era un mare in burrasca, cinematografico. Mi ricordo questa frase che mi disse: ‘Tu vedrai che durante tutta la tua vita ti verranno tutti addosso con la tecnica, le cose, la macchina, da destra da sinistra…

ma tu non dare retta a nessuno. Tu racconta la tua storia come se la raccontassi ai tuoi amici in una notte d’estate al bar’. E io così ho fatto… questo è tutto”.