Nella giornata di oggi, 10 dicembre, è stata aperta la camera ardente per l'ultimo saluto a Lina Wertmuller. Si potrà entrare solo con il Green pass.

Nella giornata di oggi, 10 dicembre, è stata aperta la camera ardente per l’ultimo saluto a Lina Wertmuller. Si potrà entrare solo con il Green pass.

Lina Wertmuller, l’addio alla regista, sceneggiatrice e scrittrice

Lina Wertmuller, regista, sceneggiatrice e scrittrice italiana, è morta all’età di 93 anni.

È stata la prima donna nella storia ad essere candidata all’Oscar come migliore registra, per il film Pasqualino Settebellezze, del 1977. Nel 2020 le è stato assegnato il Premio Oscar onorario. Nata nel 1928, la donna “è mancata serenamente a casa, vicino alla figlia e ai suoi cari“, come ha annunciato un amico di famiglia sui social network. Nella giornata di oggi è stata aperta la camera ardente in Campidoglio.

Lina Wertmuller, perché per entrare alla camera ardente della regista ci vuole il Green pass?

La camera ardente di Lina Wertmuller è stata aperta oggi in Campidoglio, preso la Sala della Promoteca. Rimarrà aperta dalle ore 10 alle ore 20. Nella giornata di domani, 11 dicembre, alle ore 11.30, alla Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo, a due passi dall’abitazione della registra, verranno celebrati i funerali. L’ingresso alla camera ardente sarà consentito solo ai soggetti muniti di Green pass. Lo hanno stabilito per rispettare la normativa sulle misure riguardanti il contrasto e il contenimento della diffusione del Coronavirus.

Lina Wertmuller: “Se ne va una leggenda del cinema italiano”

“Con Lina Wertmüller se ne va una leggenda del cinema italiano, una grande regista che ha realizzato film densi di ironia e intelligenza, la prima donna candidata all’Oscar per la miglior regia. Roma le darà l’ultimo saluto allestendo la camera ardente in Campidoglio” ha scritto su Twitter Roberto Gualtieri, sindaco di Roma.