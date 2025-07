L'incidente sul lavoro che ci ricorda la fragilità della sicurezza

La notizia della morte di Aldo Civillini, un autista di 49 anni, avvenuta dopo due giorni di agonia all’ospedale San Bortolo di Vicenza, è un colpo al cuore che ci costringe a riflettere. Diciamoci la verità: gli incidenti sul lavoro non sono semplicemente statistiche su un rapporto annuale, ma tragedie umane che si intrecciano con la vita quotidiana di molte persone.

Civillini ha perso la vita a causa di un incidente avvenuto durante una consegna, in un contesto dove la sicurezza dovrebbe essere la priorità assoluta.

Il dramma silenzioso degli incidenti sul lavoro

Ogni anno, secondo le statistiche, si registrano migliaia di incidenti sul lavoro, molti dei quali avrebbero potuto essere evitati con misure di sicurezza adeguate. La realtà è meno politically correct: nonostante le leggi e le normative, le pratiche lavorative continuano a presentare lacune inaccettabili. Nel caso di Civillini, la ricostruzione parla di una caduta dal cassone del camion, un evento che potrebbe sembrare accidentale, ma che è in realtà il risultato di una cultura della sicurezza spesso superficiale e trascurata.

Il malore improvviso menzionato dalle ricostruzioni non deve diventare un alibi per giustificare la mancanza di precauzioni. È fondamentale chiedersi: quali protocolli sono stati seguiti? Sono state fornite le adeguate formazioni ai lavoratori? Le risposte a queste domande non sono solo cruciali per il caso di Civillini, ma per tutti coloro che ogni giorno si recano al lavoro con la paura di non tornare a casa. In che modo possiamo permettere che il lavoro diventi un campo di battaglia?

Una cultura della sicurezza da ripensare

La morte di Aldo Civillini non è un episodio isolato, ma piuttosto la punta di un iceberg che nasconde una cultura del lavoro obsoleta e rischiosa. So che non è popolare dirlo, ma molte aziende tendono a dare priorità al profitto piuttosto che alla sicurezza dei propri dipendenti. Questo è un tema che meriterebbe una discussione aperta e onesta. È proprio quando si ignora la sicurezza che si innescano le tragedie.

Le aziende devono essere chiamate a rispondere delle loro scelte. Non possiamo permettere che la vita dei lavoratori sia un costo da tagliare. È tempo di rivedere le politiche di sicurezza, di garantire che ogni lavoratore sia protetto e che ogni incidente venga trattato con la serietà che merita. Solo così potremo evitare che tragedie come quella di Civillini si ripetano. È davvero così difficile mettere la sicurezza al primo posto?

Conclusione: una chiamata alla consapevolezza

Il re è nudo, e ve lo dico io: le morti sul lavoro non sono solo statistiche, ma rappresentano un fallimento collettivo. È ora di smettere di ignorare le problematiche legate alla sicurezza e di affrontare la realtà con coraggio. Ogni incidente è il risultato di scelte e mancanze che devono essere risolte. La vera sfida non è solo garantire la sicurezza, ma costruire una cultura aziendale che la valorizzi realmente.

Invitiamo tutti a riflettere su quanto accaduto a Civillini e a chiedere un cambiamento reale. La vita di ogni lavoratore è preziosa e merita di essere protetta. Non possiamo più permetterci di assistere in silenzio a queste tragedie. È tempo di agire, di parlare e di cambiare le cose. Se non ora, quando?