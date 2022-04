L’inclusività premiata ai Diversity Media Awards a maggio

Milano, 12 apr. (askanews) – Di passi avanti se ne sono fatti tanti ma resta ancora molto da fare. Sono state presentate a Milano le nomination per la settima edizione degli Oscar dell’inclusione, quest’anno in onda su Rai1 il 28 maggio, che premiano i contenuti mediali e i personaggi che si sono distinti per una rappresentazione valorizzante e inclusiva nelle aree di genere e identità di genere, orientamento sessuale e affettivo, etnia, disabilità, età e generazioni come racconta Francesca Vecchioni, Presidente di Diversity.

“Siamo un po’ indietro non tanto rispetto alla quantità di tematiche ma alla qualità, cioè al modo in cui vengono rappresentate le persone”.

Come ogni anno, i prodotti mediali emersi dal Diversity Media Report entrano in nomination per i Diversity Media Awards 2022.

A presentare la serata Michela Giraud, Diego Passoni, e MISS KETA, proprio la popolare rapper spiega il valore dell’inclusività.

“Onestamente vedo che si stanno iniziando a fare dei timidi passi in avanti, io vedo che la situazione fuori dall’Italia è già più matura, ma credo che programmi come questo siano necessari e più se ne parla e meglio è.

Poter rappresentare questi valori durante questo programma è un onore e sono gasatissima, tra l’altro è la mia prima prova di conduzione quindi vedremo come me la caverò”.

Per Diego Passoni la diversità è assolutamente pop, come lo sono le tonalità dei colori.

“Presentare i Diversity significa testimoniare con la presenza, l’onore al merito di chi in un paese non sempre prontissimo rappresenta con dignità e pertinenza qualunque forma di minoranza e di diversità”.

Età e generazioni, Etnia, Genere e identità di genere sono le 3 diversity più frequenti nell’agenda dei TG, ma i migliori risultati arrivano dalle serie dedicate ai bambini.

“Sono molto ampie sia in qualità perchè riescono ad abbattere molti stereotipi sia per quantità di rappresentazione delle persone”.

L’appuntamento è su Rai1, sabato 28 maggio in seconda serata.