L'incontro a Kiev fra il segretario Nato Rutte e Zelensky

Kiev, 3 ott. (askanews) – Il nuovo segretario generale della Nato Mark Rutte ha scelto l’Ucraina come prima visita ufficiale a due giorni dal suo insediamento, per assicurare da subito il sostegno dell’Alleanza di fronte alla difficile situazione nel Paese. Nella capitale Kiev ha incontrato il presidente Zelensky a cui ha confermato di essere favorevole all’adesione dell’Ucraina alla Nato.

“All’inizio del mio mandato vengo in Ucraina per dire chiaramente a lei, al popolo ucraino e a tutti coloro che vi guardano che la Nato è al fianco dell’Ucraina – ha detto rivolgendosi a Zelensky al suo fianco – Come nuovo Segretario Generale della NATO, è mia priorità e mio privilegio portare avanti questo sostegno, lavorando con voi per assicurare che l’Ucraina prevalga”.

Zelensky a sua volta ha ribadito la richiesta agli alleati di interventi più efficaci contro gli attacchi russi: “Continueremo a cercare di convincere i nostri partner della necessità di abbattere i missili e i droni russi. Ci rendiamo conto che si tratta di una decisione difficile, ma comunque vogliamo discuterne”.