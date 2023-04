Home > Askanews > L'incontro in California tra presidente Taiwan e speaker Camera L'incontro in California tra presidente Taiwan e speaker Camera

Roma, 6 apr. (askanews) – Immagini dell’incontro nella biblioteca presidenziale statunitense “Ronald Reagan Presidential Library and Museum” a Simi Valley, in California, tra la presidente taiwanese Tsai Ing-wen e lo speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Kevin McCarthy a Los Angeles. Un incontro che ha scatenato l’ira di Pechino, con la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, che alla vigila dell’incontro lo ha condannato, affermando che contraddice il principio “One China” e mina la sovranità del Paese.

