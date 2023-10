L'incursione via terra dei combattenti palestinesi in Israele

L'incursione via terra dei combattenti palestinesi in Israele

Milano, 7 ott. (askanews) – Sono decine i combattenti palestinesi che si sono infiltrati oggi in Israele dalla Striscia di Gaza e scontri a fuoco sono in corso in diverse località del sud di Israele. Lo riporta Haaretz, citando fonti di polizia e residenti local.