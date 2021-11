Linda Batista aggredita: “Ha difeso un omosessuale ed è stata picchiata mentre era svenuta”

L'attrice Linda Batista ha subìto una grave aggressione mentre si trovava in un resort a Dubai.

L’attrice brasiliana Linda Batista è stata vittima di un’aggresione a Dubai dopo che aveva tentato di difendere un ragazzo omosessuale.

Linda Batista: l’aggressione

Mentre si trovava a Dubai l’attrice Linda Batista è stata vittima di un’aggressione: le immagini dell’attrice che cerca di rialzarsi da terra col volto insanguinato hanno rapidamente fatto il giro del mondo.

Stando alle prime indiscrezioni circolate in rete Linda Batista sarebbe stata aggredita mentre cercava di difendere un ragazzo, vittima d‘insulti omofobi da parte di una sconosciuta. L’attrice avrebbe tentato di dividere i due e, per tutta risposta, la donna le avrebbe tirato contro una bottiglia di vetro e avrebbe continuato a infierire su di lei con i tacchi a spillo (anche mentre l’attrice si trovava a terra, svenuta).

Linda Batista: come sta

Per il momento l’attrice non ha rilasciato dichiarazioni in merito a quanto accaduto ma è fuor di dubbio che dopo l’aggressione sia stata scortata in ospedale. Nelle ultime ore ha fatto il giro della rete un video dove si vede l’attrice tenere le mani sul suo volto insanguinato dopo l’aggressione da parte della donna.

Chi è Linda Batista

Linda Batista è un’attrice brasiliana che ha riscosso successo anche in Italia prendendo parte ad alcune famose fiction tv: tra queste Il bello delle donne, Elisa di Rivombrosa, Incantesimo e La signora delle camelie.

In passato l’attrice ha avuto una storia con il conduttore Rossano Rubicondi, recentemente scomparso.

A quanto pare, al momento dell’aggressione, Linda Batista si trovava a Dubai per la realizzazione di un film e alloggiava in un resort di lusso dove sarebbe stata aggredita. La donna colpevole del reato sarebbe stata immediatamente arrestata dalle forze dell’ordine e al momento non sono ancora noti i motivi del suo gesto.

Linda Batista ha preferito non rompere il silenzio in merito a quanto accaduto e forse l’attrice è ancora in stato di shock.

In tanti tra fan, amici e colleghi le hanno espresso le loro parole di solidarietà e affetto attraverso i social e in molti tra loro sono in attesa di sapere quando finalmente l’attrice darà loro notizie sulle sue condizioni di salute. Al momento sui social tutto tace e per questo i fan dovranno restare in attesa della loro beniamina e sperare di avere presto sue notizie.