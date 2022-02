Linda Evangelista si mostra dopo 5 anni di assenza dai riflettori: “Ora voglio parlare”

Dopo un lungo periodo di assenza dalle scene Linda Evangelista ha parlato della sua storia e di come è stata sfigurata.

Era delle top model più quotate e la sua bellezza aveva incantato le passerelle di tutto il mondo. Ora Linda Evangelista torna a parlare dopo 5 lunghi anni di assenza dai riflettori. La top model che era rimasta sfigurata diversi anni fa a seguito di un trattamento estetico, ha deciso di raccontarsi al magazine “People”.

Linda Evangelista ha preso tutto il suo coraggio e ha scelto di mostrarsi: “Ora voglio parlare”, ha dichiarato la modella.

Linda Evangelista si mostra e decide di parlare: “Tremo al pensiero di incontrare qualcuno che conosco”

Le parole di Linda Evangelista che ha compiuto 56 anni sono piene di amarezza eppure allo stesso raccontano molto di una donna che, nonostante tutto cerca di far sentire la sua voce: “Mi piaceva sfilare ora invece tremo al pensiero di incontrare qualcuno che conosco.

Non posso più vivere in questo modo, nascondendomi e vergognandomi. Non posso più vivere con questa pena. Ora voglio parlare”.

“Non mi guardo allo specchio. Non sembro io”

La modella ha proseguito il suo racconto parlando degli inteventi di liposuzione ai quali si è sottoposta: “Le protuberanze sono dure e se cammino senza un busto quando indosso un vestito ho degli sfregamenti fino al punto da sanguinare. Non è grasso morbido ma duro”.

Ha poi spiegato di non riuscire più a guardarsi allo specchio: “Non sembro io”.