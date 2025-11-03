L'India manda in orbita il mega satellite per telecomunicazioni CMS-03

Milano, 3 nov. (askanews) – L’India ha “mandato in orbita con successo” il satellite per telecomunicazioni CMS-03 di grandi dimensioni, il più pesante mai lanciato dal suo suolo.

Con un peso di 4,4 tonnellate, il CMS-03, progettato per le telecomunicazioni sull’Oceano Indiano e sul suo territorio, è stato lanciato nello spazio dal razzo LVM3-M5, al suo volo inaugurale.

Questo razzo a due stadi, dotato di due booster ausiliari, è una versione migliorata di quello che ha inviato una sonda di progettazione indiana sulla superficie lunare nell’agosto 2023.

E non è tutto. L’ISRO, l’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale, prevede di inviare un astronauta in orbita con risorse proprie nel 2027.

“Il CMS-03 è il satellite più pesante lanciato finora dall’LVM3 in orbita GTO Geosynchronous Transfer . Per raggiungere questo obiettivo, il veicolo deve essere migliorato, le prestazioni devono essere migliorate in più direzioni per aumentare la capacità di carico utile del 10%. Nella missione odierna, tutti i sistemi del veicolo hanno funzionato in modo soddisfacente”, ha annunciato il presidente dell’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO), V. Narayanan, parlando di una nuova “pietra miliare” nell’ambito del programma spaziale indiano.