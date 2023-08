L'India non invita l'Ucraina al G20 ma c'è la Russia

Roma, 16 ago. (askanews) – L’India non ha incluso l’Ucraina nell’elenco dei partecipanti al vertice del G20, che si terrà a Nuova Delhi a inizio settembre. Tuttavia, la Russia e il suo leader Vladimir Putin sono nell’elenco degli invitati, pubblicato sul sito web del vertice. Così come il capo di stato cinese Xi Jinping (altro paese membro del formato Brics come Russia e India).

I membri permanenti del G20 sono stati invitati, secondo il sito, insieme con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e al presidente del Consiglio Europeo Charles Michel. Putin sta valutando se partecipare al suo primo incontro di persona con i leader occidentali da quando le sue forze hanno invaso l’Ucraina. L’India ha comunque fatto sapere che il vertice non affronterà solo il conflitto ma “deve essere un forum che si concentri sullo sviluppo e la crescita”.