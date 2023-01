(Adnkronos) – Il mese prossimo l'India riceverà 12 ghepardi dal Sudafrica, che si aggiungeranno agli altri otto ricevuti dalla Namibia a settembre, nell'ambito di un ambizioso piano di reintroduzione dei felini nel Paese, dove sono estinti da 70 anni.

Un tempo i ghepardi erano molto diffusi in India, ma sono scomparsi nel 1952 a causa della caccia e della perdita di habitat. I ghepardi adulti in libertà sono meno di 7.000 in tutto il mondo e ora abitano meno del 9% del loro areale originario. La riduzione del loro habitat è dovuta all'aumento della popolazione umana e ai cambiamenti climatici.