L'India sulla Luna, successo per la missione Chandrayaan-3

Roma, 23 ago. (askanews) – Il premier indiano Narendra Modi emozionato guarda il successo della missione lunare del suo paese celebrato dalla sala controlli di Bengaluru: due robot, un lander di nome Vikram e un rover chiamato Pragyan, sono allunati sul polo sud del satellite terrestre. L’India diventa il quarto paese al mondo a toccare la superficie lunare e il primo con un mezzo arrivato intatto in questa zona.

“Siamo testimoni della Nuova India” ha detto Modi in collegamento da Johannesburg dove partecipa al summit dei Brics. Il grande paese conosce già successi nell’orbita attorno a Marte e nel lancio di satelliti, ma la missione Chandrayaan-3, iniziata in luglio, segna una pietra miliare del suo programma spaziale. Appena sabato scorso, una missione della Russia per portare sul satellite il Luna-25 è fallita per un malfunzionamento dei motori.

La missione indiana durerà due settimane, i robot sono ed energia solare. L’allunaggio è stato guardato da 7 milioni di persone sul canale della’Organizzazione per la Ricerca Spaziale indiana e da centinaia di milioni sui canali terrestri del paese.