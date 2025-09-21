L'India trionfa sul Pakistan nella fase Super Four della Coppa Asia

Nella vibrante cornice di Dubai, l’India ha conquistato una vittoria schiacciante contro il suo storico rivale, il Pakistan, in una sfida valida per il Super Four dell’Asia Cup. Questo trionfo è stato reso possibile grazie a un’apertura esplosiva che ha fruttato 105 punti, stabilendo un forte inizio per la squadra indiana.

Il match e le sue dinamiche

Il Pakistan, costretto a battezzare per primo, ha fissato un obiettivo di 172 punti. Tuttavia, la squadra indiana ha dimostrato una concentrazione e una potenza eccezionali, raggiungendo il traguardo con ben sette palloni di scarto. La tensione tra i due team era palpabile, riflettendo le relazioni tese tra i due paesi, che si sono intensificate a seguito di recenti conflitti militari.

L’andamento della partita

Il Pakistan ha inizialmente trovato terreno fertile grazie a una partnership di 72 punti tra Sahibzada Farhan e Saim Ayub. Dopo un inizio incerto con la caduta di Fakhar Zaman, il duo ha stabilito una base solida, portando il punteggio a 91-1 dopo dieci overs. Farhan, dopo essere stato salvato da un drop nel primo over, ha accumulato rapidamente punti, raggiungendo il suo mezzo secolo in sole 34 palline.

Tuttavia, il Pakistan ha faticato a mantenere il ritmo, non riuscendo a colpire alcun confine nei successivi sei overs. La perdita rapida di Ayub, Talat e Farhan ha visto il Pakistan ridursi a 171-5, un punteggio che, sebbene competitivo, si è rivelato insufficiente contro la potenza di fuoco indiana.

Il trionfo indiano

Abhishek Sharma ha mostrato sin dai primi lanci la sua intenzione di dominare, colpendo un sei subito alla prima palla lanciata da Shaheen Shah Afridi. Concludendo la sua performance con 74 punti in 39 palline, Sharma ha mantenuto l’India sulla buona strada per una vittoria rapida. La sua prestazione, affiancata da quella di Shubman Gill che ha totalizzato 47 punti, ha reso la corsa verso il traguardo fluida e senza troppi intoppi.

Momenti chiave della partita

Un colpo di scena è avvenuto quando Gill è stato eliminato da Faheem Ashraf, seguito dalla caduta del capitano Suryakumar Yadav senza punti. Nonostante queste battute d’arresto, Sharma ha mantenuto alta la pressione. La vittoria è stata infine sigillata da Tilak Varma, il quale, con un sei e un quattro nei momenti finali, ha portato l’India oltre la linea del traguardo.

Con questa vittoria, l’India ha consolidato ulteriormente la sua posizione nel torneo, avendo già battuto il Pakistan in un precedente incontro della fase a gironi. La prossima sfida per il Pakistan è contro lo Sri Lanka, mentre l’India si prepara ad affrontare il Bangladesh, che ha recentemente ottenuto una vittoria contro lo Sri Lanka.