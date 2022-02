L’indimenticabile Monica Vitti canta insieme con Paolo Conte

Milano, 16 feb. (askanews) – Dopo il successo riscosso alla 77a Mostra del Cinema di Venezia e l’uscita nelle sale italiane – dove si è classificato al 1°posto del Box Office – e in moltissimi Paesi all’estero, il film evento “Paolo Conte, Via con me” di Giorgio Verdelli e Paolo Conte, Via con me, prodotto da Sudovest Produzioni, Indigo Film in collaborazione con Rai Cinema, è un itinerario ideale con la voce narrante di Luca Zingaretti, che racconta una grande storia, non soltanto musicale.

Un viaggio nel labirinto delle canzoni di Conte, anche quelle scritte per gli interpreti più diversi (Adriano Celentano, Enzo Jannacci, Jane Birkin, Caterina Caselli, Bruno Lauzi), oltre che nel labirinto delle sue passioni (il jazz, l enigmistica, la pittura, il diritto, il cinema). Nell’estratto Monica Vitti nel 1982 ospite di Blitz il programma Rai condotto da Gianni Minà – scherza e intona insieme a Paolo Conte “Avanti Bionda”.

Il film documentario si avvale di una straordinaria carrellata di testimonianze: da Roberto Benigni a Vinicio Capossela, Caterina Caselli, Francesco De Gregori, Stefano Bollani, Giorgio Conte, Pupi Avati, Luisa Ranieri.

E ancora Renzo Arbore, Paolo Jannacci, Vincenzo Mollica, Isabella Rossellini, Guido Harari, Cristiano Godano, Giovanni Veronesi, Lorenzo Jovanotti, Jane Birkin, Patrice Leconte, Peppe Servillo.