Home > Askanews > Linea dura di McCarthy: "la frontiera col Messico non è sicura" Linea dura di McCarthy: "la frontiera col Messico non è sicura"

Roma, 17 feb. (askanews) – Linea dura dello Speaker della Camera dei rappresentati, Kevin McCarthy, che si è recato alla frontiera con il Messico per accusare l’amministrazione democratica di Joe Biden di non mantenere in sicurezza il confine. McCarthy, leader della maggioranza repubblicana tornata a dominare la Camera dopo le elezioni di novembre 2022, aveva già proclamato in altre occasioni la sua intenzione di sostenere la sicurezza della frontiera come unica politica utile nei confronti dei migranti. “Questo è un problema di fondo, ma è il problema che ha creato questa amministrazione. Noi (repubblicani, ndr) siamo la maggioranza solo da due mesi. Le matricole che ho portato qui, hanno fatto di più in quattro settimane guardando il confine di quello che ha fatto il presidente in 40 anni”, ha dichiarato. “Ciò che è diverso è ciò che sta accadendo qui. È controllato, ma non è controllato. Ma il governo messicano non è controllato dal governo americano. È controllato dal cartello. Le persone che attraversano illegalmente questo confine in questa regione indossano abiti mimetici. Il cartello di Sinaloa controlla chi passa e la quantità di droga che passa”, ha concluso.

Roma, 17 feb. (askanews) - Linea dura dello Speaker della Camera dei rappresentati, Kevin McCarthy, che si è recato alla frontiera con il Messico per accusare l'amministrazione democratica di Joe Biden di non mantenere in sicurezza il confine. McCarthy, leader della maggioranza repubblicana torna...