Linfa Rossa: "Calo di donatori di sangue"

Palermo, 5 ago. (Adnkronos) – "C'è un calo di donatori di sangue in estate e questo crea disagi per coloro che hanno necessità di trasfusioni costanti, come i talassemici". E' la denuncia di Pietro Giannopolo, direttore di 'Linfa Rossa, donatori sangue Odv', che si occupa delle donazioni di sangue all'ospedale Cervello di Palermo. Giannopolo porta anche due testimonianze dirette: "Sono un bambino affetto da Talassemia sono triste e sono molto giù, perché vedo gli altri bambini che giocano spensierati e io sono sempre stanco, perché in ospedale ancora non mi hanno potuto fare la “ricarica” di sangue (trasfusione)”, dice un bambino talassemico. E poi la vicenda di una giovane donna: "Sono una mamma affetta da Talassemia e d’estate sto male perché le trasfusioni sono sempre in ritardo. Alcuni giorni, tra il caldo e l’emoglobina bassa sono bloccata nel letto e non riesco ad accudire i miei figli".

"Queste sono due toccanti testimonianze, di una mamma e di un bimbo, che hanno la Talassemia e che necessitano di trasfusioni di sangue ogni 15 giorni- dice Linfa Rossa – Sono circa 300 le persone, tra chi ha la Talassemia e chi l’Anemia Falcifome ad essere accolti all’ospedale Cervello e in più diversi operati per trapianti di midollo presso ospedale Cervello e Ismett che necessitano di donazioni di sangue".

"Attualmente vi è un calo di donatori e per tutto il periodo estivo si prevedono disagi all’ospedale Cervello di Palermo". Da qui l'appello: "Vieni a donare sangue contribuisci a salvare vite e dare speranza di una vita migliore a tante persone che soffrono. Se non hai mai donato basta fare la Pre-donazione che consiste in un colloquio con il medico e un prelievo di sangue. Dopo qualche giorno verrai richiamato per donare. Prenota ai numeri 392/9240662 – 375/6324280".