L’infinito corteo che accompagna il presidente Usa Biden a Roma

Milano, 29 ott. (askanews) – In queste immagini l’infinito corteo che accompagna il presidente americano Joe Biden in una Roma blindata per il G20. Qualche ora dopo Biden ha lasciato Villa Taverna, residenza dell’ambasciatore Usa in Italia, dove soggiorna, per recarsi in Vaticano. Quella odierna è la 31esima udienza di un papa a un presidente Usa. Prima di essere eletto alla massima carica, Biden ha incontrato tre vole Francesco: per la messa di inaugurazione del pontificato nel 2013, durante la visita di Bergoglio a Washington nel 2015 e nel 2016 quando il vice di Barack Obama partecipò ad un incontro in Vaticano dedicato al contrasto ai tumori.