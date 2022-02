L’inflazione a gennaio vola al 4,8%, al top dai tempi della Lira

Milano, 2 feb. (askanews) – Forte accelerazione dell’inflazione. A gennaio l indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato un aumento dell 1,6% su base mensile e del 4,8% su base annua da +3,9% del mese precedente. Si tratta dell’incremento tendenziale più alto dall’aprile del 1996 quando in Italia circolava ancora la Lira. E’ la stima preliminare diffusa dall’Istat.

L ulteriore e marcata accelerazione dell inflazione su base tendenziale è dovuta prevalentemente alla crescita dei prezzi dei Beni energetici regolamentati, che registrano un +38,6% su base annua.

Per avere un’idea dell’impatto sulla vita di tutti i giorni del caro prezzi, secondo l’Unione nazionale dei consumatori, per una coppia con due figli l’aumento del costo della vita sarà 1.715 euro su base annua, ripartiti tra 840 solo per Abitazione, acqua ed elettricità, 416 euro per i Trasporti.

A determinare l’impennata dei prezzi c’è prima di tutto la crisi energetica ma sono stati rilevanti anche i postumi della crisi innescata dalla pandemia.

Tanto che il nuovo paniere Istat, l elenco dei prodotti di riferimento per la rilevazione dei prezzi al consumo, registra un effetto Covid-19. Tra le new entry del paniere: test sierologici, molecolari e rapidi per Covid-19, Poke take away, Psicoterapie individuali, Streaming di contenuti musicali e anche il tappetino da ginnastica.